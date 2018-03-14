Samandağ’da vurulan gencin 19 ayrı suçtan sabıkası ortaya çıktı

Hatay’ın Samandağ ilçesinde polisin ’dur’ ihtarına uymayarak kaçan ve emniyet ekipleri tarafından ateş açılarak durdurulan kişi ile ilgili Hatay Valiliği açıklamada bulundu.

Hatay Valiliği internet sitesinde yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"2 Mart 2018 Pazartesi günü saat 22.00 sıralarında Samandağ ilçesi Atatürk Mahallesi Filiz Sokak üzerinde bulunan uygulama noktasında görev yapan güvenlik birimlerince yaklaşan bir araca ’dur’ ihtarında bulunulmuştur. Araç sürücüsünün ’dur’ ikazına uymayarak aracı, görevli personelin üzerine sürerek kaçmaya başlaması sonrasında ekipte görevli personel tarafından aracı durdurmak ve şüpheliyi yakalamak amacıyla önce havaya, daha sonra aracın lastiklerine doğru iki el ateş açılmak zorunda kalınmıştır. Şüpheli aracın halkımızın güvenliğini tehdit edebilecek bir olayda kullanılma ihtimalini ortadan kaldırmak maksadıyla kanuni yetki çerçevesinde gelişen olay neticesinde; içerisinde iki kişi bulunan aracı kullanan ve hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 3 ayrı yakalama kararı bulunan G.O. isimli şahıs yaralanmıştır. Olay yerine çağrılan ambulans ile hastaneye sevk edilen şahıs, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir."

Açıklamanın devamında, "Araçta yapılan aramada satışa hazır paketlenmiş uyuşturucu madde, uyuşturucu alımında kullanılan şırınga ve iğneler ile bir adet kurusıkı tabancanın bulunduğu, şahsın mevcut durumunu bildiği için yakalanmamak amacıyla kaçmaya çalıştığı değerlendirilmektedir. Ayrıca şüpheli şahıs ile ilgili yapılan araştırmada; değişik suçlardan toplam 19 adet suç kaydının olduğu, uyuşturucu ve hırsızlık suçlarından yakalama emri bulunduğu, ayrıca asker kaçağı olduğu anlaşılmıştır" denildi.

Valilik, konuyla ilgili adli ve idari soruşturmanın başlatıldığını belirtti.