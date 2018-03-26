Şanlıurfa’da polis ekipleri tarafından durdurulan bir kamyondaki samanların altından 226 kilo esrar çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Diyarbakır istikametinden Gaziantep istikametine gitmekte olan saman yüklü bir kamyonu Şanlıurfa girişinde durdurdu. Kamyondaki samanların altında arama yapan ekipler, çuvalda 226 kilo esrar maddesi ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen bir kişinin tutuklandığı öğrenilirken soruşturmanın ise devam ettiği belirtildi.