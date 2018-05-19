HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Samanlığı yıldırım düştü: 10 ton saman yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.05.2018 18:05 | Son Güncelleme

KARABÜK’ün Eskipazar ilçesinde, üzerine  yıldırım düşen samanlık ve içindeki yaklaşık 10 ton saman yandı.

Samanlığı yıldırım düştü: 10 ton saman yandı

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA)- KARABÜK’ün Eskipazar ilçesinde, üzerine yıldırım düşen samanlık ve içindeki yaklaşık 10 ton saman yandı.
İlçeye bağlı Beytarla Köyünde öğlen saatlerinde etkili olan sağanak yağışıyla birlikte, İzzet Demirbüken 'e ait samanlığa yıldırım düştü. Samanlık kısa sürede alev topuna dönerken itfaiyeye haber verildi. Gelen ekipler alevlere müdahale etti. Yaklaşık 1 saat sonra yangın söndürüldü. Yangında samanlık yaklaşık 10 ton saman yandı.
FOTOĞRAFLI

Samanlığı yıldırım düştü: 10 ton saman yandıSamanlığı yıldırım düştü: 10 ton saman yandıSamanlığı yıldırım düştü: 10 ton saman yandı

PARTNERDuydukları sese doğru gittiklerinde şok oldular!Duydukları sese doğru gittiklerinde şok oldular!
Bağ evlerinden hırsızlığa 2 tutuklamaBağ evlerinden hırsızlığa 2 tutuklama
TIR'a çarpan otomobil ikiye bölündü; 3 kadın öldü, 2 kişi ağır yaralı (1)TIR'a çarpan otomobil ikiye bölündü; 3 kadın öldü, 2 kişi ağır yaralı (1)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ahu Tuğba'dan bomba itiraf: Temizlikçimle arkadaşımla yattılar

Ahu Tuğba'dan bomba itiraf: Temizlikçimle arkadaşımla yattılar

ÖDP'li Alper Taş CHP'den aday olmaktan vazgeçti!

ÖDP'li Alper Taş CHP'den aday olmaktan vazgeçti!

Atatürk anıtındaki HDP ve CHP çelengini parçaladı!

Atatürk anıtındaki HDP ve CHP çelengini parçaladı!

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin en yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin en yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

Survivor'da Hakan ve Turabi çılgına döndü! 'Cesaret hapı yutmuşsun'

Survivor'da Hakan ve Turabi çılgına döndü! 'Cesaret hapı yutmuşsun'

Trabzon'da 'Recep Tayyip Erdoğan' krizi!

Trabzon'da 'Recep Tayyip Erdoğan' krizi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kahramanmaraş'ta dehşete düşüren kaza! İkiye bölünen araç 3 kadına mezar oldu!

Kahramanmaraş'ta dehşete düşüren kaza! İkiye bölünen araç 3 kadına mezar oldu!

Bursa'da gece yarısı dehşet! Öz babasını, eşini ve 2 çocuğunu öldürdü

Bursa'da gece yarısı dehşet! Öz babasını, eşini ve 2 çocuğunu öldürdü

2,5 yaşındaki çocuk 12 saat sonra böyle bulundu

2,5 yaşındaki çocuk 12 saat sonra böyle bulundu

Aylarca taciz etti, yetmedi kocasını sokak ortasında öldürdü

Aylarca taciz etti, yetmedi kocasını sokak ortasında öldürdü

Üniversiteli öğrenci tuvalette doğum yaptı, bebeği sırt çantasına koydu

Üniversiteli öğrenci tuvalette doğum yaptı, bebeği sırt çantasına koydu

Ayağıyla araba süren adamla ilgili yeni gelişme!

Ayağıyla araba süren adamla ilgili yeni gelişme!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.