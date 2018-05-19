Samanlığı yıldırım düştü: 10 ton saman yandı

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA)- KARABÜK’ün Eskipazar ilçesinde, üzerine yıldırım düşen samanlık ve içindeki yaklaşık 10 ton saman yandı. İlçeye bağlı Beytarla Köyünde öğlen saatlerinde etkili olan sağanak yağışıyla birlikte, İzzet Demirbüken 'e ait samanlığa yıldırım düştü. Samanlık kısa sürede alev topuna dönerken itfaiyeye haber verildi. Gelen ekipler alevlere müdahale etti. Yaklaşık 1 saat sonra yangın söndürüldü. Yangında samanlık yaklaşık 10 ton saman yandı.

