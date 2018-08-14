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Samanlıktaki yangın ahıra sıçradı; 6 inek telef oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 14.08.2018 14:14 | Son Güncelleme

MALATYA'da müstakil bir evin samanlığında başlayıp ahıra sıçrayan yangında, 6 büyükbaş hayvan telef oldu.

Samanlıktaki yangın ahıra sıçradı; 6 inek telef oldu

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da müstakil bir evin samanlığında başlayıp ahıra sıçrayan yangında, 6 büyükbaş hayvan telef oldu.
Tepeköy Mahallesi'nde dün gece müstakil bir evin samanlığında başlayan yangın, kısa sürede bitişikteki ahıra sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çabası sonucu söndürülen yangında, 6 büyükbaş hayvan telef oldu.
Samanlık ve ahırın kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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Samanlıktaki yangın ahıra sıçradı; 6 inek telef olduSamanlıktaki yangın ahıra sıçradı; 6 inek telef oldu

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