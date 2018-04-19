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Şam’da bin 500 kişi tahliye edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 19.04.2018 21:25 | Son Güncelleme

Suriye’de rejim güçleri ile muhalifler arasında yapılan anlaşma sonucunda başkent Şam kırsalından bin 500 kişi tahliye edildi.Suriye’nin Şam kırsalında muhalifler bir bölgeyi daha rejimin kontrolüne bıraktı.

Suriye’de rejim güçleri ile muhalifler arasında yapılan anlaşma sonucunda başkent Şam kırsalından bin 500 kişi tahliye edildi.
Suriye’nin Şam kırsalında muhalifler bir bölgeyi daha rejimin kontrolüne bıraktı. Muhalifler Şam’ın kuzeyinde bir bölgeyi tahliye etme konusunda rejimle anlaştı. Bin 500 kişinin bulunduğu bir konvoyun bölgeden ayrıldığı belirtildi. Muhaliflerin bulunduğu 8 otobüsün Suriye’nin güneyinde Özgür Suriye Ordusu’nun (ÖSO) kontrolündeki bölgeye doğru yola çıktığı ifade edildi.

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