Şam’da DEAŞ’a karşı operasyon

Rusya Hava Kuvvetleri, Şam’ın güneyindeki DEAŞ hedeflerine yönelik hava saldırısı başlattı.

Suriye rejimi ve Rusya Hava Kuvvetleri, Şam’ın güneyindeki Haceru’l Esved, Assali ve Yermük Kampı bölgelerindeki terör örgütü DEAŞ militanlarının temizlemek amacıyla askeri operasyon başlattı.Rejim güçleri Şam’ın güneyindeki DEAŞ mevzilerine bombalı hava saldırısı düzenliyor.

Öte yandan, Suriye rejiminin karadan başlayan saldırılarında Yermük Kampı, Assali, Kadem ve Haceru’l Esved bölgelerinde ilerlenme sağlandığını belirtiliyor.

Başkent Şam’ın güneyinde varlık gösteren terör örgütü DEAŞ 2016 yılının Nisan ayında muhaliflere yönelik saldırılar düzenleyerek büyük bir bölgeyi ele geçirmişti.