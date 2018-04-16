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Şam’da Esad’ı destekleyen gösteriler

YAŞAM HABERLERİ  | 16.04.2018 14:48 | Son Güncelleme

Yüzlerce Suriyeli başkent Şam’da, Suriye ordusunu desteklemek için gösteriler yapıyorYüzlerce Suriyeli, başkent Şam’daki Omayyad Meydanı’nda toplanarak Suriye ordusunu desteklemek için gösteri düzenledi.

Yüzlerce Suriyeli başkent Şam’da, Suriye ordusunu desteklemek için gösteriler yapıyor
Yüzlerce Suriyeli, başkent Şam’daki Omayyad Meydanı’nda toplanarak Suriye ordusunu desteklemek için gösteri düzenledi. Protestocular, ellerinde Suriye bayraklarını sallayarak, "Arap Suriye Ordusu’nun başarılarına selam" ve" Allah, Suriye ve sadece Beşar" sloganları eşliğinde havai fişekler attı.
Geçtiğimiz Cumartesi ABD, İngiltere ve Fransa Suriye’nin Suriye’de hükümetin kimyasal silah kapasitesiyle ilgili olduğunu öne sürdüğü hedefleri vurmuştu. Hava saldırıları, Şam’ın hemen dışında, Duma ilçesine kimyasal saldırı yapıldığı gerekçesiyle yapılmıştı.

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