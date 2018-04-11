Şam’da patlama

Suriye’nin başkenti Şam’da rejim güçlerinin bir tüneli havaya uçurduğu bildirildi.

Suriye’nin başkenti Şam’da, polis akademisi etrafında güçlü bir patlama sesi duyulduğu bildirildi. Patlamanın Barzeh ilçesinde olduğu, rejim güçlerinin bölgedeki muhaliflere ait tünellerden birini patlattığı belirtildi.