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Şam’da siren sesleri acil koduyla çaldı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.04.2018 05:56 | Son Güncelleme

ABD ile Fransa ve İngiltere’nin, Suriye rejimi hedeflerini vurmaya başlamasından sonra Şam’da siren sesleri duyuldu.

Şam’da siren sesleri acil koduyla çaldı

ABD ile Fransa ve İngiltere’nin, Suriye rejimi hedeflerini vurmaya başlamasından sonra Şam’da siren sesleri duyuldu. Sirenler acil koduyla çaldı, saldırı alarmı verildi. O anlar kameralara yansıdı.
ABD Başkanı Donald Trump, Suriye’deki kimyasal saldırıya ilişkin "saldırı emri" verdiğini açıklamasından sonra ABD ile Fransa ve İngiltere Suriye rejimi hedeflerini vurmaya başladı. Şam ve Suriye Cumhurbaşkanlığı Sarayına bakan Qasioun Dağı’nın bombardıman esnasındaki o anı fotoğraf karesine yansıdı. Saldırı esnasında Şam’da acil koduyla siren sesleri duyulmaya başladı. O anlar kameralara yansıdı.

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