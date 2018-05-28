Samet'i, ırmakta arama çalışması yeniden başladı

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)- ANTALYA'da, 10 gün önce Manavgat Irmağı'na düşerek kaybolan Samet Durmuş Vurkun'u (5) arama çalışmalarına AFAD ve Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları tarafından yeniden başlandı.
Manavgat ilçesi Bucakşeyhler Mahallesi'nde 18 Mayıs Cuma günü, turizm sektöründe çalışan babası İbrahim, annesi Zeynep, kardeşleri Ömer (2) ve 8 aylık Hira ile gittiği piknikte Manavgat Irmağı'na düşerek kaybolan Samet Durmuş Vurkun, çeşitli kurumlara mensup dalgıçlarca su altında ve ırmak kenarında arandı. Manavgat Irmağı üzerindeki barajların suyunun kesilerek yapılan aramalar, küçük Samet'in düştüğü bölgeyle ilçe merkezine kadar olan bölgede su altında sürdürülmesine rağmen sonuç alınamadı. Hem aranması hedeflenen bölgenin arandığı hem de ırmağın debisi çok yüksek olduğu için su altından daha fazla arama yapılmasının mümkün olmayacağı gerekçesiyle aramalar sonlandırıldı.
Geçen cuma günü anne Zeynep ve baba İbrahim Vurkun'un Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit'le görüşmesinin ardından bugün ırmak kenarında su üzerinden AFAD ekipleri tarafından aramalara yeniden başlandı. Bir insanın suyun altında 10 günden fazla kalamayacağını belirten yetkililer, AFAD ekiplerinin ırmak kenarlarında her yeri arayacaklarını belirtti. Samet'i bulmak için Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait bir botun da sahil kesimini sürekli taradığı belirtildi.
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