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Sami Elvan "Adalet mücadelesini Fizan'da da olsa kovalayacağız

YAŞAM HABERLERİ  | 10.05.2018 21:10 | Son Güncelleme

GEZİ olayları sırasında, Okmeydanı'nda polisin attığı gaz fişeğinin kafasına isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden Berkin Elvan'ın ölümüne ilişkin açılan davanın 6'ncı duruşması sona erdi.

Sami Elvan "Adalet mücadelesini Fizan'da da olsa kovalayacağız

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA)-GEZİ olayları sırasında, Okmeydanı'nda polisin attığı gaz fişeğinin kafasına isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden Berkin Elvan'ın ölümüne ilişkin açılan davanın 6'ncı duruşması sona erdi. İstanbul Adalet Sarayı'nda görülen dava 19 Eylül Çarşamba gününe ertelendi.
Duruşmanın ardından Berkin Elvan'ın ailesi ve avukatları adliye bahçesinde basın açıklaması yaptı. Baba Sami Elvan, yaptığı açıklamada "Ne yaparlarsa yapsınlar yine biz adalet peşinde koşacağız. Adaleti bulana kadar bu mücadelemizi sürdüreceğiz. Ne olursa olsun, asla vazgeçmeyeceğiz. Bizim çocuğumuzu bir hiç uğruna öldürdüler. Yılmayacağız. Sonuna kadar bu hukuk mücadelesini, adalet mücadelesini, Fizan'da da olsa oraya kadar kovalayacağız. Bugün bunları bize yaşatanlara reva görmeyeceğiz, bir gün onların yakasına yapışacağız. Bunu bilsinler" dedi.
Anne Gülsüm Elvan ise, "Bilmiyoruz, hatırlamıyoruz dediler. Ben bu hatırlamamalarından, bilmemelerinden sadece şu kanaate vardım: 'Bunlar ne kullanıyorlar acaba?' Aradan kaç sene geçse de dahi, insanlar 2 saat yan yana kaldığı zaman birbirlerini illa ki hatırlarlar. Üzerlerimize ne kadar gelirlerse gelsinler, yine adalet diyeceğim, yine adalet diyeceğim, tamam diyeceğim" diye konuştu.
Elvan ailesinin avukatlarından Çiğdem Akbulut da şunları söyledi:
Berkin'in cenazesine katıldığı için tutuklu olan insanlar, Elvan ailesinin avukatı olduğu için tutuklu avukatlar var. Ama Berkin'i vurduğunu ilk günden beri söylediğimiz, dosyaya yeni eklenen kriminal raporla artık gerçekten kesinleşmiş olan sanık hala tutuksuz yargılanıyor. Biz bu dosyanın takipçisi olmaktan, biz bu sanığın tutuklanmasını sağlayana kadar, o hak ettiği cezayı alana kadar bu dosyayı takip etmekten vazgeçmeyeceğiz.

(FOTOĞRAF-MD)

Sami Elvan Sami Elvan Sami Elvan Sami Elvan

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