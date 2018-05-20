Şampiyonluk gecesini fırsat bilen hırsızlara suçüstü: 1 şüpheli yaralı

Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL'un çeşitli ilçelerinden hırsızlık yaparak kayıplara karışan şüpheliler, şampiyonluk gecesini fırsat bilip hırsızlık yaparken polis baskınına uğradı. Yakalanmamak için polisle çatışan şüphelilerden biri vurularak yakalandı.

HIRSIZLIK YAPILIRKEN POLİS BASKIN DÜZENLEDİ

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çeşitli zamanlarda ev ve iş yerine girerek hırsızlık yapan zanlıları yakalamak için çalışma başlattı. Dün akşam Spor Toto Süper Ligi'nin şampiyonluk maçlarını fırsat bilerek Kadıköy Fenerbahçe Mahallesi'ne lüks otomobillerle gelen 4 şüpheli 10 katlı sitedeki bir daireye girerek hırsızlık yaptı. Çıkışta da bir motosikleti çalmaya çalışan şüphelilere Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ve Oto Hırsızlık Büro Amirliği'ne bağlı ekipler tarafından operasyon yapıldı.

BASKIN SIRASINDA SİLAHLAR KONUŞTU

Baskın sırasında hırsızlar ve polis ekipleri arasında silahlı çatışma yaşandı. Çatışma sonucu hırsızlardan biri yaralanırken diğer şüpheliler olay yerinden yaya olarak kaçtı. Hafif yaralının tedavisi için sağlık ekibi istendi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı şüpheli gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma sürüyor.