Şampuan ve krem kutularındaki kokaine 2 gözaltı

Nilüfer DEMİR / BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Bodrum ilçesine, yolcu otobüsünde şampuan ve krem kutuları içinde toplam 80 gram kokain ele geçirildi, 2 yolcu gözaltına alındı.
Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, istihbarat çalışmasıyla, İstanbul'dan bayramda ilçede piyasaya sürülmek üzere yolcu otobüsüyle uyuşturucu madde getirileceğini belirledi. Bunun üzerine harekete geçen polis, dün saat 18.30 sıralarında, Bodrum Otogarı'nda önlem aldı. İstanbul'dan gelen yolcu otobüsünde arama yapan polis, yolculardan S.B. ve K.Ö.'nün çantalarında krem ve şampuan kutuları içinde toplam 80 gram kokain ele geçirdi. 2 şüpheli gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından iki şüpheli, adliyeye sevk edildi.
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