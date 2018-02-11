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Samsat'ta 3.1 büyüklüğünde deprem

YAŞAM HABERLERİ | 11.02.2018 19:57 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'ın Samsat ilçesinde, Richter ölçeğine göre 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde, can ve mal kaybı yaşanmadı.

Mahir ALAN/SAMSAT (Adıyaman), (DHA)- ADIYAMAN'ın Samsat ilçesinde, Richter ölçeğine göre 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde, can ve mal kaybı yaşanmadı.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre, bugün saat 19.28'de, merkez üssü Samsat ilçesi Kırmacık köyü olan 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 15 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtilen depremde, can ve mal kaybı yaşanmadı.

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