Samsat’ta 3.5 büyüklüğünde deprem

Mahir ALAN/SAMSAT (Adıyaman), (DHA)- ADIYAMAN'ın Samsat ilçesinde, Richter ölçeğine göre 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Adıyaman'ın Samsat ilçesi olarak belirlediği deprem, saat 06.00’da meydana gledi. Yerin 6.96 kilometre altında olan depremde can ve mal kaybı olmadı.

