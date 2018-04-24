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Samsat'ta 5.1'lik deprem; bazı evlerde hasar oluştu, 39 kişi yaralandı (4)

YAŞAM HABERLERİ  | 24.04.2018 18:05 | Son Güncelleme

BAKANLARDAN İNCELEME Samsat'ta meydana gelen Richter ölçeğine göre 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeye Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın ve milletvekilleri gelerek incelemelerde bulundu.

Samsat'ta 5.1'lik deprem; bazı evlerde hasar oluştu, 39 kişi yaralandı (4)

BAKANLARDAN İNCELEME
Samsat'ta meydana gelen Richter ölçeğine göre 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeye Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın ve milletvekilleri gelerek incelemelerde bulundu.
Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, incelemelerin ardından düzenlediği basın toplantısında, "Bugün 03.43'te sabah saatlerinde Samsat'ta 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bunun ardından artçı sarsıntılar da oluyor. Allah’a şükrediyoruz. Samsat merkezinde de, köylerinde de herhangi bir can kaybı bilgisi almadık. Hasar tespit ve tarama faaliyetleri özellikle köylerde şu an da devam ediyor" dedi.
Deprem bölgesinde 700 çadır talebinin bulunduğunu aktaran Akdağ, şöyle devam etti:
"Başbakanlık Afet Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nda 700’e yakın çadır talebinde bulunulmuştur. Şu anda bunların büyük kısmı Samsat’a ulaşmış durumdadır. Bir taraftan ön hasar tespit icmallerine göre çadır dağıtılmaya devam edecektir. Köylerde şu ana kadar 62 ağır, 5 orta, 59 da az hasarlı konut tespit edilmiştir. İlçe merkezinde ağır hasarlı 75 konut, orta hasarlı 5 konut, az hasarlı 75 konut tespit edilmiş durumdadır. 2 konutta yıkılma durumu oluşmuş, daha ziyade bu yıkılan ağır hasarlı konutlar. Daha önceden, geçtiğimiz yıl meydana gelen depremden sonra boşaltılmış binalar olduğu da dikkatimizi çekiyor. Bir taraftan AFAD yönetimi, il valimiz yönetiminde güvenlik tedbirleri alınırken, öbür taraftan sağlık hizmetleri veriliyor. Diğer taraftan çadır ihtiyaçları ile beraber yiyecek açısından da Kızılay’ın bölgeye desteği var. Vatandaşlarımızın sıkıntı çekmemesi için bütün tedbirleri almış durumdayız."
Depremden 37 kişinin etkilendiğini belirten Akdağ, "Aile Sosyal Bakanlığımız ekipleri sosyal ve psikolojik destek için sahadalar. Şu an 37 afetzede hastanemize müracaat etmiş durumda. Bunların 15’inin birtakım küçük yaralanmalarının olduğunu tespit etmiş durumdayız. Bir kısmı da deprem psikolojisi etkisi ile de bir anlamda psikolojik travma geçiren hastalarımız, vatandaşlarımız. Haberleşme ile ilgili herhangi bir sıkıntımız yok" ifadelerini kullandı.
Bütün tedbirleri aldıklarını dile getiren Akdağ, şunları aktardı:
"Her zaman olduğu gibi devlet de, hükümetimiz de afetzede kardeşimizin yanında olacaktır. Deprem sonrasında onların herhangi bir sıkıntı çekmemesi, herhangi bir yoksulluk yaşamaması için bütün tedbirleri almış durumdayız. Öte taraftan, ağır hasarlı olan binaların ya da dönüştürülmesi gereken diğer binaların dönüştürülmesi için de deprem sonrasında gerekli çalışmaları yapacağız. Bazı kamu binalarında incelemeyi gerektirecek küçük hasarlar tespit etmiş durumdayız. Bunlar süratle ilgili teknik ve mühendisler tarafından değerlendirilecek. Bu binalarda herhangi bir engel yoksa, hizmete devam edecektir. Sağlık Bakanlığımız süratle bölgede bir sahra hastanesi kurarak çalışmalara başlamış durumdadır."
Depreme hazırlıklı olunması gerektiğini dile getiren Sağlık Bakanı Ahmet Demircan ise şöyle dedi:
"Türkiye deprem kuşağında bir ülke. Türkiye’nin birçok yeri depremle tarih boyunca karşılaşmış. Depreme hazırlıklı olmak zorundayız. Depremden daha çok, yaptığımız konutlar, binalar, mekânlar önemli. Sağlık açısından da ciddi bir yaralanmamız yok. Hastanemizin durumunu gözden geçirip, konu hakkında tam karar verinceye kadar kurduğumuz sahra çadırında hizmet veriyoruz."
Bakanlar Akdağ ve Demircan ile diğer protokol üyeleri, açıklamalarının ardından ilçede hasar gören ev ve iş yerlerini inceledi.

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Samsat'ta 5.1'lik deprem; bazı evlerde hasar oluştu, 39 kişi yaralandı (4)Samsat'ta 5.1'lik deprem; bazı evlerde hasar oluştu, 39 kişi yaralandı (4)Samsat'ta 5.1'lik deprem; bazı evlerde hasar oluştu, 39 kişi yaralandı (4)Samsat'ta 5.1'lik deprem; bazı evlerde hasar oluştu, 39 kişi yaralandı (4)

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