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Samsat’ta minibüs ile traktör çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.07.2018 01:33 | Son Güncelleme

ADIYAMAN’ın Samsat ilçesinde minibüs ile  traktörün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 5 kişi ağır yaralandı.

Samsat’ta minibüs ile traktör çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı

Haci BOZKURT/ SAMSAT(Adıyaman),(DHA)- ADIYAMAN’ın Samsat ilçesinde minibüs ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 5 kişi ağır yaralandı.
Kaza, gece geç saatlerde Samsat-Kahta karayolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Abidin Fidan (43) yönetimindeki 47 PD 992 plakalı minibüs, Hanefi Şimşek’in kullandığı 06 DM 396 plakalı traktör ile çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücüler ile minibüsteki Vedat Fidan (26), traktörde bulunan Zeynep Şimşek (39), Mahmut Gazi Şimşek (14), Gülhilal Şimşek (18) ve Yeter Şimşek (35) yaralandı. İhbarla olay yerine çok sayıda sağlık ve AFAD görevlisi sevk edildi. ekiplerin çalışmasıyla sıkıştıkları araçlardan çıkarılan yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla Kahta ve Adıyaman'daki hastanelere götürüldü. Acil servislerde tedaviye alınan yaralılardan Abidin Fidan ve Zeynep Şimşek doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Ölen 2 kişinin cenazeleri otopsi için morga konulurken, tedavileri süren 5 yaralının ise hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Kazada nedeniyle kapanan karayolu, hurdaya dönen araçların çekilmesinin ardından yeniden açıldı.

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Samsat’ta minibüs ile traktör çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralıSamsat’ta minibüs ile traktör çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralıSamsat’ta minibüs ile traktör çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı

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