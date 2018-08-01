Samsun'da darp edilen yaşlı adam kan donduran olayı anlattı: Arkamdan boğazıma yapıştı

Kamera kayıtlarında, yolun kenarında çalışırken araçtan inen kişi tarafından darbedildiği görülen, beş çocuk babası, 10 torun sahibi Yılmaz, 19 yıl Köprübaşı Mahallesi'nde muhtarlık yaptığını, çiftçilikten emekli olduğunu, 9 yıl önce felç geçirdiğini söyledi.

Çevresinde sevilen biri olduğunu bugüne kadar kimseyle kırgınlık yaşamadığını, sorunlarını da anlayış ve sevgiyle aştığını ifade eden Yılmaz, 70 yaşında ilk kez böyle tatsız bir durumla karşı karşıya geldiğini vurguladı.

Evinin önünde tıkanan kanalı açmaya çalışırken, önünden bir araba geçtiğini ve su birikintisindeki suyu üzerine sıçrattığını, tepeden aşağı su ve çamura bulandığı için aracın arkasından bağırdığını ifade eden Yılmaz, araçtakilerin kendisine sözle karşılık verdiğini anlattı.

Daha sonra bir anda ne olduğunu anlayamadığını ifade eden Yılmaz, "Birisi arkamdan boğazımdan yapıştı. Zaten ben felçliyim 'pat' diye indirdi. Ondan sonrasını bilmiyorum. Pat küt girişti bana. Hiçbir şeye hakim olamadım. Ne kalkabildim, ne oturabildim. Böyle bir şey hiç yaşamadım. Köyümde olsun, mahallemde olsun.. 'Bu nasıl bir insandır?' diye sorabilirsiniz. Ben bir sefer bile hiç kimsenin kalbini kırmadım. Hemen hoş beş, sarıldık birbirimize. Düşmanıma bile sarılırım. Ben davacıyım. Eğer adalet adaletse bunun eninde sonunda cezasını verecektir. Ben kanuna adalete inanan bir insanım." diye konuştu.