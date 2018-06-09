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Samsun'da dehşete düşüren kaza! Uzman çavuş havada defalarca takla attı!

YAŞAM HABERLERİ  | 09.06.2018 18:07 | Son Güncelleme

Samsun’un Terme ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı uzman çavuş, yaralandı. Uzman çavuşun havada defalarca takla attığı kaza anı kameraya yansıdı.

Terme’de geçen Perşembe günü meydana gelen kazada yayaya otomobil çarptı. İlçede görev yapan Ordu Ünyeli Jandarma Uzman Çavuş Salih B., yolun karşısına geçmek isterken canından oluyordu. Terme ilçe merkezindeki kavşakta meydana gelen kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortayı çıktı.

HAVADA DEFALARCA TAKLA ATTI

Bölünmüş yolun Ordu’dan Samsun istikametine giden bölümünde yapım çalışması nedeniyle trafik akışı Ordu’ya geliş yönünde çift taraflı devam ederken yolun karşısına geçmeye çalışan Salih B.’ye, Ordu’dan Samsun istikametine gitmekte olan bir otomobil çarptı. Havada defalarca takla atan Salih B. yolun ortasına düştü.

TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan askerin tedavisinin devam ettiği öğrenildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Samsun Terme Uzman Çavuş trafik kazası

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