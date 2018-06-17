Samsun'da hastanede şoke eden görüntü! Doktorun yüzüne tekme attı

Olay, Samsun'un Atakum ilçesindeki özel bir hastanede bayramın birinci günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Güzelyalı Mahallesi'ndeki bir kafeteryada çıkan kavga sırasında olaya müdahale eden polis, biber gazı sıkarak tarafları ayırdı. Kavgaya karıştıkları ileri sürülen ve gazdan etkilenen şahıslar gittikleri özel hastanede arbede çıkarttı. G.S. adlı şahıs hastanede yanlarına gelen acil serviste görevli doktor A.N.'nin yüzüne tekme attı ve ardından doktor ile güvenlik görevlisi T.Y.'ye saldırdı.
GÜVENLİK KAMERASI SANİYE SANİYE KAYDETTİ
Doktora ve güvenlik görevlisine saldırı anı ise hastanenin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Saldırganlar olaydan sonra otomobil ile kaçtı. Doktor ile güvenlik görevlisine saldırdığı tespit edilen G.S. daha daha sonra avukatı ile birlikte Denizevleri Polis Merkezine giderek teslim oldu. İfadesi alınan G.S., savcının talimatı doğrultusunda serbest bırakıldı.
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