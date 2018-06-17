HABER

Samsun'da hastanede şoke eden görüntü! Doktorun yüzüne tekme attı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.06.2018 16:33 | Son Güncelleme

Samsun'da bir hastanede doktorun yüzüne tekme atma atan ve güvenlik görevlisine saldıran şahsın bu anları güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesindeki özel bir hastanede bayramın birinci günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Güzelyalı Mahallesi'ndeki bir kafeteryada çıkan kavga sırasında olaya müdahale eden polis, biber gazı sıkarak tarafları ayırdı. Kavgaya karıştıkları ileri sürülen ve gazdan etkilenen şahıslar gittikleri özel hastanede arbede çıkarttı. G.S. adlı şahıs hastanede yanlarına gelen acil serviste görevli doktor A.N.'nin yüzüne tekme attı ve ardından doktor ile güvenlik görevlisi T.Y.'ye saldırdı.

samsun

GÜVENLİK KAMERASI SANİYE SANİYE KAYDETTİ

Doktora ve güvenlik görevlisine saldırı anı ise hastanenin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Saldırganlar olaydan sonra otomobil ile kaçtı. Doktor ile güvenlik görevlisine saldırdığı tespit edilen G.S. daha daha sonra avukatı ile birlikte Denizevleri Polis Merkezine giderek teslim oldu. İfadesi alınan G.S., savcının talimatı doğrultusunda serbest bırakıldı.

PARTNER'Kızımın başını öne eğdirmem''Kızımın başını öne eğdirmem'
3 kişinin yaralandığı pompalı tüfekli kavga kamerada3 kişinin yaralandığı pompalı tüfekli kavga kamerada
Kütahya'daki kazada ölen aynı aileden 4 kişi toprağa verildiKütahya'daki kazada ölen aynı aileden 4 kişi toprağa verildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Samsun hastane doktor Samsun'da hastanede şoke eden görüntü! güvenlik kamerası

En Çok Okunan Haberler

Damla'nın Survivor hayatı bitti mi?

Damla'nın Survivor hayatı bitti mi?

CHP'li Özel: Ezan tam 50 dakika geç okutuluyor, Erdoğan'ın rekoru bu

CHP'li Özel: Ezan tam 50 dakika geç okutuluyor, Erdoğan'ın rekoru bu

Nuh’un Gemisi efsanesiyle ilgili araştırma raporu ortaya çıktı: Bu bir gemi oluşumu izi

Nuh’un Gemisi efsanesiyle ilgili araştırma raporu ortaya çıktı: Bu bir gemi oluşumu izi

Endonezya'da kan donduran olay! İki çocuk annesi kadını piton yuttu!

Endonezya'da kan donduran olay! İki çocuk annesi kadını piton yuttu!

Tuba Büyüküstün ve Murat Yıldırım 11 yıl sonra buluşacaklar

Tuba Büyüküstün ve Murat Yıldırım 11 yıl sonra buluşacaklar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muharrem İnce’nin televizyon davetine cevap verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muharrem İnce’nin televizyon davetine cevap verdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yavru köpeğin ölümü infial yarattı! Türkiye bu olayı konuşuyor

Yavru köpeğin ölümü infial yarattı! Türkiye bu olayı konuşuyor

Nevşehir'de gece yarısı gizemli olay! 12 yaşındaki çoban ölü bulundu, 14 yaşındaki çoban kayıp

Nevşehir'de gece yarısı gizemli olay! 12 yaşındaki çoban ölü bulundu, 14 yaşındaki çoban kayıp

Kastamonu'da katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kastamonu'da katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Bodrum'da hortum paniği! Saniye saniye böyle görüntülendi

Bodrum'da hortum paniği! Saniye saniye böyle görüntülendi

Sakarya'dan sonra Zonguldak'ta da vahşet! Boğazı iple bağlanmış...

Sakarya'dan sonra Zonguldak'ta da vahşet! Boğazı iple bağlanmış...

Denizli'de zincirleme trafik kazası: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Denizli'de zincirleme trafik kazası: Ölü ve çok sayıda yaralı var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.