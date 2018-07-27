Samsun'da iğrenç olay! Otostop yapan 15 yaşındaki kızı araçlarına alıp tecavüz ederken...

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Sarıışık Mahallesi Samsun-Ankara karayolu Adalar mevkiinde gece saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa D.(36) ve Erkan C. (36) adlı şahıslar 55 plakalı otomobil ile seyir halindeyken Samsun'un Canik ilçesi Belediyeevleri mevkiinde otostop çeken ve ailesinin Rize ilinde polise kayıp başvurusu yaptığı 15 yaşındaki E.K.'yi araçlarına aldılar. Araçla bir süre geçtikten sonra Samsun-Ankara yoluna gittiler. E.K. ile para karşılığında 200 liraya anlaştıkları ileri sürülen Mustafa D. ve Erkan C. araç içinde sırayla cinsel ilişkiye girdiler. Daha sonra Mustafa D. idaresindeki otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu takla atarak yoldan çıkıp refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Kazada, araç sürücüsü Mustafa D. ile E.K. adlı kız çocuğu hafif şekilde yaralandılar. Bu sırada araçta bulunan 3 kişi dışarı çıktılar.

KIZ POLİSLERE TECAVÜZE UĞRADIĞINI SÖYLEDİ

Kazayı gören Samsun Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kazayla ilgili işlem yaptıkları sırada E.K adlı kız polislere Mustafa D. ve Erkan C.'nin kendisine tecavüz ettiğini söyledi. Bu sırada Erkan C., kızın kendilerine tecavüz ettiklerini polise söylemesi üzerine panik içinde kaçmaya başladı. Polis havaya uyarı ateşi açıp Erkan C.'yi yakalamak istedi ancak, şahıs kaçmayı başardı. Kazada yaralanan Mustafa D. ve E.K., ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.