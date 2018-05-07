Samsun'da iki kardeş evlerinde ölü bulundu

Olay, akşam saatlerinde Atakum ilçesi Küçükkolpınar Mahallesi'nde meydana geldi.
Cihat Balcı (25) ve kardeşi Metehan Balcı'dan (21) haber alamayan ailesi, çocuklarının yaşadıkları eve geldi.
Eve giren aile, çocuklarının odada hareketsiz yattığını görerek, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekibi, her iki kardeşinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
Uyuşturucu madde sonucu yaşamını yitirdiği iddia edilen kardeşlerin cesetleri, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna götürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
(DHA)
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