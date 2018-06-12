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Samsun'da kan donduran olay! Önce hayvanı sonra karısını dövdü!

YAŞAM HABERLERİ  | 12.06.2018 17:21 | Son Güncelleme

Samsun'da bir şahıs, ahırda sopa ile büyükbaş hayvanını dövmek isterken, kendisine engel olan karısını da sopayla döverek hastanelik ettiği iddiasıyla gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Samsun'da kan donduran olay! Önce hayvanı sonra karısını dövdü!

Olay, Samsun'un Atakum ilçesinin Erikli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Cevat B. (62), kendini kovalayan büyükbaş hayvanını ahıra bağladıktan sonra hayvanı sopayla dövmek istedi. Bu sırada olayı gören Cevat B.'nin eşi Ayşe B.(59) olaya müdahale edip eşinin hayvanı dövmesine engel olmak istedi.

ÖFEKLİ KOCA EŞİNİ YARALADI

Bu sırada öfkelenen Cevat B., sopa ile saldırdığı eşi Ayşe B.'yi yaraladı. Hastaneye kaldırılan Ayşe B.'nin sol kolu ile el parmaklarının kırıldığı tespit edildi. Şikayet üzerine Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alınan Cevat B., Samsun Adliyesine sevk edildi.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Eşini dövmediğini belirterek suçlamaları kabul etmeyen Cevat B., "Hayvan beni kovalayınca sinirlendim. Sopa ile vurmak isteyince eşim engel olup elimdeki sopalı almak istedi. Ben kendisine vurmak istedim" dedi.

Savcıya ifade verdikten sonra tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen Cevat B., mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

İHA

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