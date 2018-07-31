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Samsun'da korkunç kaza! Araç ikiye bölündü: 2 ölü, 5 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.07.2018 00:48 | Son Güncelleme

Samsun'da kavşaktan karşıya geçerken bir otomobilin çarptığı araç ikiye bölündü. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Terme ilçesi Kozluk mevkisi Samsun-Ordu karayolunun 79. kilometresinde saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Terme'den Ünye istikametine giden Sinan Kırveli idaresindeki 34 BF 6274 plakalı otomobil, Kozluk Kavşağı'ndan yola giriş yapan Mehmet Kalyoncu (71) idaresindeki 52 EY 275 plakalı otomobile çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle savrulan 52 plakalı otomobil ikiye ayrıldı. Bu sırada Muhammet Mustafa Binay idaresindeki 55 UE 106 plakalı otomobil de 52 plakalı otomobile ait parçalara çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Mehmet Kalyoncu hayatını kaybederken, Mustafa Kır (63), Sinan Kırveli (32) ve Nuray Kırveli (54) yaralandı. Çarpışan araçlardan etrafa fırlayan parçalar yaya kaldırımında bulunan yayalar Halil Altunyurt (60), Öztürk Şahin (37) ve Ertuğrul Şahin'e (57) çarparak yaralanmalarına sebep oldu.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulanslarla Terme Devlet Hastanesi ve Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralanan Mustafa Kır, kazadan 2 saat sonra Çarşamba Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilen Nuray Kırveli ise ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Samsun trafik kazası

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