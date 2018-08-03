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Samsun'da Tacikistanlı bir kadın evinin banyosunda ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 03.08.2018 09:37 | Son Güncelleme

Samsun'da Tacikistanlı bir kadın evinin banyo kısmında boğazında iple bağlı şekilde ölü olarak bulundu.

Samsun'da Tacikistanlı bir kadın evinin banyosunda ölü bulundu

Olay, İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 arkadaşı ile birlikte bir evde kaldıkları öğrenilen Tacikistan uyruklu 38 yaşındaki Zarına Saıdova, evin banyo kısmında boğazında iple boğulmuş olarak bulundu. İddiaya göre evde yaşayan 1 kadın, 1 erkek gezi için İstanbul’a gitti.

Evde erkek arkadaşıyla birlikte kalan Zarına Saıdova’dan bir türlü haber alamayan kız arkadaşı, eve tekrar döndüğünde büyük bir şok yaşadı. Arkadaşını banyoda boğazına ip asılı şekilde bulan kadın, durumu polislere bildirdi.

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Olay yerine gelen ekipler, cesedin 1 haftalık olduğunu tespit etti. Ceset üzerinde çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, Zarına Saıdova’nın ölümünden sonra kayıplara karışan ev arkadaşının cinayeti gerçekleştirmiş olabileceği şüphesini değerlendiriyor.

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Ceset otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken, savcılık ise olayla ilgili soruşturma başlattı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Samsun Tacikistan banyo cinayet intihar

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
afganlı adam kaçırır,rus fuhuş yapar,suriyeli hırsızlık yapar,afrikalı uyuşturucu satar...ne kadar mozaik bir ülke olduk..gümrük kapıları ne işe yarıyor anlamadım..
ÜLKE ÜLKE DEĞİL MÜLTECİ KAMPI TACİKİSTAN NERESİ ÖYLE BİR ÜLKE Mİ VAR
öyle bir ülke oldukkki artık intahar etmek için tercih edilen ülke konumundayız allah rahmet eylesin
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