HABER

Samsun'da tramvayda insanlık dersi veren gence ait yeni görüntüler ortaya çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.05.2018 15:17 | Son Güncelleme

Samsun'da tramvayda yolculuk yaptığı esnada, ayağında ayakkabısı olmayan Suriyeli çocuğa kendi ayakkabılarını çıkarıp veren gencin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Iraklı olduğu öğrenilen gencin tramvaya ayakkabılı bindikten sonra ayakkabısız olarak indiği ve çoraplarıyla yürüdüğü kameralara yansıdı. Büyük takdir toplayan gence ise henüz ulaşılamadığı öğrenildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi SAMULAŞ bünyesinde hizmet verilen tramvayda yolculuk yapan bir genç, yolcular arasındaki bir çocuğun ayakkabısız olduğunu fark etti. Oturduğu yerden kalkan genç, çorapla gezen çocuğun yanına giderek, sohbet etmeye başladı. Genç, sohbetin ardından ayağındaki ayakkabıları çıkarıp, çocuğa verdi. Ayakkabıları çocuğun ayağına giydirip, bağcıklarını da bağlayan genç, yerine dönüp, çorapla yolculuğuna devam etti.

Gencin davranışı, tramvaydaki yolcular tarafından takdirle karşılandı. Olay anı, bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenip, sosyal medyada paylaşıldı.

ayakkabilarini-veren-genc

ÇORAPLARIYLA YÜRÜDÜ

Iraklı olduğu öğrenilen gencin yeni görüntüleri de ortaya çıktı. Atakum ilçesi Mimar Sinan İstasyonu’ndan tramvaya ayakkabısıyla binen ve Canik ilçesi Samsunspor İstasyonu’nda ayakkabısız inen gencin görüntüsü güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde gencin, tramvaydan indikten sonra, ayakkabıları olmadan, çoraplarıyla yürüdüğü görülüyor. (Ajanslar)

Londra'da patlama!Londra'da patlama!
S&P kararı sonrası dolarda son durum! S&P kararı sonrası dolarda son durum!
Polis alarma geçti! Her yerde aranıyorlarPolis alarma geçti! Her yerde aranıyorlar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Samsun tramvay insanlık dersi yeni görüntüler

En Çok Okunan Haberler

Ve şok kararı açıkladılar! Talisca...

Ve şok kararı açıkladılar! Talisca...

Devlet Bahçeli'nin olay yaratacak FETÖ iddiasına Başbakan'dan ilk yorum

Devlet Bahçeli'nin olay yaratacak FETÖ iddiasına Başbakan'dan ilk yorum

İngiltere'de korkunç olay! Öldüren fantezi!

İngiltere'de korkunç olay! Öldüren fantezi!

Skandalın böylesi! Ofis ortasında bir anda soyunmaya başlayıp...

Skandalın böylesi! Ofis ortasında bir anda soyunmaya başlayıp...

Emekli ikramiyeleri o tarihte ödenecek!

Emekli ikramiyeleri o tarihte ödenecek!

Son dakika! CHP cumhurbaşkanı adayını belirlemek için toplanıyor

Son dakika! CHP cumhurbaşkanı adayını belirlemek için toplanıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Taksim'de 'Fırça düşürme taktiği' ile turistlere kabusu yaşattılar

Taksim'de 'Fırça düşürme taktiği' ile turistlere kabusu yaşattılar

'Ölmemesinden dolayı pişmanım' demişti! Katilin yeni ifadesi şaşkına çevirdi

'Ölmemesinden dolayı pişmanım' demişti! Katilin yeni ifadesi şaşkına çevirdi

Gizemli kız bu kez mezarlığa gelmedi!

Gizemli kız bu kez mezarlığa gelmedi!

Tüm şehri çürük yumurta kokusu sardı! Vatandaşlar isyan etti

Tüm şehri çürük yumurta kokusu sardı! Vatandaşlar isyan etti

Bodrum'da korkutan yangın! İş yeri sahibi: Çıldırmak üzereyim, bittim ben!

Bodrum'da korkutan yangın! İş yeri sahibi: Çıldırmak üzereyim, bittim ben!

İzmir'de sokak ortasında dehşet! Çatışma anı kamerada!

İzmir'de sokak ortasında dehşet! Çatışma anı kamerada!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.