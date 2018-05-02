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Samsun'da tramvayda yolculuk eden gençten alkışlanacak hareket!

YAŞAM HABERLERİ  | 02.05.2018 14:23 | Son Güncelleme

Samsun'da tramvayda yolculuk etmekte olan genç, ayağında ayakkabısı olmayan bir çocuğa kendi ayakkabılarını çıkarıp verdi. Ayakkabıları çocuğun ayağına giydirip bağcıklarını da bağlayan genç, yoluna çoraplarıyla devam etti.

Samsun'da tramvayda yolculuk eden gençten alkışlanacak hareket!

Samsun Büyükşehir Belediyesi SAMULAŞ bünyesinde hizmet veren tramvayda yolculuk eden, bir genç, yolcular arasındaki bir çocuğun ayakkabısız olduğunu fark etti. Oturduğu yerden kalkan genç, çocuğun yanına giderek sohbet etmeye başladı. Genç sohbetin ardından ayağındaki ayakkabıları çıkarıp, çocuğa verdi. Ayakkabıları çocuğun ayağına giydirip bağcıklarını da bağlayan genç, yerine dönüp, çorapla yoluna devam etti. Gencin davranışı tramvaydaki yolcular tarafından takdirle karşılandı. Olay anı, bir kişi tarafından görüntülenip, sosyal medyada paylaşıldı.

Bu arada, Büyükşehir Belediyesi SAMULAŞ görevlilerinin, teşekkür etmek istedikleri gence ve yardım ettiği çocuğa ulaşmaya çalıştığı öğrenildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Samsun tramvay Ayakkabı

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
Yüreğinin kapısında uşak olurum senin ben
@cyhnkaya HELAL OLSUN... "İnşallah yarın öbürgün TV kanallarında Siyaset mlzemesi olmaz."
helal olsun arkadaşa insanlık bu olmalı ne mutlu ki bir çocuğu sevindirmek kadar güzel ne var ki ?
bunlar kuva-i milliyenin gençleri işte. Başbuğ Atatürk boşuna samsundan başlatmadı mücadeleyi.. helal olsun.
Adamsın. Bir kişi insan olduğunu ve kalitesini ancak böyle ispat edebilir.
Sevgili belediye-ler. Olay olduktan sonra yalandan teşekkür gibi farkındayız çabası göstereceğinize.Siz halkın içine girin de böyle görüntüler hiç olmasın.
yüreği kocaman birisi keşke hepimiz senin gibi olabilsek???? seni yetiştiren ananın babanın ellerinden öpüyorum
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