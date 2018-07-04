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Samsun'da yardımlaşma derneği başkanı Songül Saygılı'nın Terrier cinsi köpeğini güpegündüz çaldılar!

YAŞAM HABERLERİ  | 04.07.2018 17:58 | Son Güncelleme

Samsun'da İlkadım Gönüllüleri ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Songül Saygılı'nın köpeği, gündüz vakti dernek binası önünde kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından çalındı.

Samsun'da yardımlaşma derneği başkanı Songül Saygılı'nın Terrier cinsi köpeğini güpegündüz çaldılar!

İlkadım ilçesi Selahiye Mahallesi 100'üncü Yıl Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren İlkadım Gönüllüleri ve Yardımlaşma Derneği'nin Başkanı Songül Saygılı, öğle saatlerinde 'Pako' isimli Terrier cinsi köpeğini bina önüne bırakıp içeri girdi.

TASMASINDAN TUTARAK KAÇIRDILAR

Bu sırada, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, dernek binası önünde duran köpeği, tasmasından tutarak götürdü. Bina önüne çıktığında köpeğini bulamayan Saygılı, polise başvurdu. Polis, 'Pako'nun bulunması için çalışma başlattı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Samsun İlkadım Gönüllüleri ve Yardımlaşma Derneği Songül Saygılı Terrier

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