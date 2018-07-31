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Samsun'da yaşlı adamın öldüresiye dövüldüğü görüntüler kamerada! Tepkiler çığ gibi büyüyor

YAŞAM HABERLERİ  | 31.07.2018 14:41 | Son Güncelleme

Samsun'da yoldan geçen aracın üzerine su sıçramasına tepki gösteren 72 yaşındaki yaşlı bir adam, otomobilden inen genç tarafından öldüresiye dövüldü. Yaşlı adamın yumruk darbeleriyle yaralandığı görüntüler büyük tepki çekti.

Samsun’un Bafra ilçesindeki yaşlı bir adama, acımazca defalarca yumruk atan gencin görüntüleri ortaya çıktı. Bir hafta önce meydana gelen olayın görüntüleri bir iş yerinin kameralarına yansıdı.

Olay, Samsun Sinop karayolunun servis yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 72 yaşındaki yaşlı bir adam yağmur dolayısıyla evinin önünde biriken suyu kürekle atmaya çalışırken otomobille yoldan geçen Ç.D. isimli şahsın kullandığı araç tarafından üzerine su sıçradı. Üzerine su sıçrayan yaşlı adamın tepki göstermesi üzere C.D. otomobille geri geri gelerek yaşlı adamın yanına geldi. Bu sırada otomobilde bulunan C.İ. araçtan inerek yaşlı adamı ölesiye dövdü. Yaşlı adama defalarca yumruk atan C.İ.’yi otomobili kullanan Ç.D. kolundan tutup otomobile bindirerek olay yerinden uzaklaştı. Olayı gören yaşlı adamın eşinin çığlık seslerini duyan iş yeri çalışanları aldığı yumruk darbeleriyle yaralanan yaşlı adamı kendi imkanlarıyla bir araca bindirerek Bafra Devlet Hastanesine götürdü. Yaşlı adamın ve eşinin şahıslardan şikayetçi olması üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri aracı ve şahısları tespit etti. Darp olayına karışan C.İ ve otomobil sürücüsü Ç.D. karakola götürülerek ifadeleri alındı. İfadeleri alınan şahıslar daha sonra serbest bırakıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (İHA)

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