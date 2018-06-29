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Samsun'da yaşlı çiftin emeklilik hayalleri suya düştü! Prim borcu için getirdikleri parayı düşürdüler

YAŞAM HABERLERİ  | 29.06.2018 17:19 | Son Güncelleme

Samsun'da Muhammet Yıldırım (57), prim borcunu ödeyip emekli olmak için zarfla yanına aldığı 27 bin 200 lirayı düşürdü. Parayı bulan kişi ya da kişilere çağrıda bulunan Muhammet Yıldırım, "Ben 24 saat direksiyon sallıyorum. Parayı bulanın insafı varsa getirsin" dedi. Eşi Fatma Yıldırım ise gözyaşı döktü.

Samsun'da yaşlı çiftin emeklilik hayalleri suya düştü! Prim borcu için getirdikleri parayı düşürdüler

Olay, sabah saatlerinde Samsun İlkadım ilçesi Cedit Mahallesi'nde meydana geldi. Nakliyat işi yapan evli ve 3 çocuk babası Muhammet Yıldırım, prim borcunu yatırıp emekli olmak için 15 bin 200 lira patronundan aldı, 12 bin lira da oğlu kredi çekti.

KUCAĞINDAKİ PARA DOLU ZARFI DÜŞÜRDÜ

Yıldırım 27 bin 200 lirayı da yanına alarak bu sabah eşi Fatma Yıldırım'ı sağlık merkezine götürdü. Muhammet Yıldırım, yolda, paranın olduğu zarfı, arka koltukta oturan eşine verdi. Eşi sağlık merkezinin önünde inerken, kucağında bulunan para dolu zarfı düşürdü ve sağlık merkezine girdi. Muhammet Yıldırım'da olay yerinden otomobiliyle ayrıldı. Bir süre sonra paranın araçta olmadığını fark eden Muhammet Yıldırım, eşini aradı. Eşi Fatma ise paranın kendisinde olmadığını söyledi. Paranın düştüğünü fark eden Muhammet Yıldırım geri döndü, ancak parayı bulamadı.

"BULANIN İNSAFI VARSA GETİRSİN"

Fatma Yıldırım gözyaşı dökerken, eşi Muhammet Yıldırım ise, "Bu parayla emekli olacaktım. 15 bin 200 lira patronum verdi. 12 bin lira da oğlum kredi çekti. Sabah parayı SGK'ya yatırmaya gidiyorum. Hanım, 'benim iğnem var, beni sağlık ocağına götür' dedi. Arabaya bindik, para arabadaydı. Eşim aldı, eteğine koydu. İnerken de unuttu, düşürdü. Ben Liman kavşağına gittim, baktım para yok. Herhalde eşim çantasında unuttum zannettim ve geri döndüm. Eşime 'hanım bana parayı versene' dedim. 'Bende yok ki, para arabada' dedi. 27 bin 200 lira para vardı. Bulanın insafı varsa, getirsin. Yıllardır çoluk, çocuğumu okutmak için Bağ-Kur'umu ödeyemedim. Acıları onun için çekiyorum. Her şeyde Allah'ın hikmeti var. Haram param yok. Ben 24 saat direksiyon sallıyorum, bu parayı kazanıyorum" dedi.

POLİS EKİPLERİ ÇALIŞMA BAŞLATTI

Muhammet Yıldırım'ın başvuru üzerine polis ekipleri, parayı bulmak için çalışma başlattı. (DHA)

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
İnşaallah bulan insanımız KUL HAKKINI İDRAK EDEN OLUR VE SİZE TESLİM EDER.
LÜTFEN ÜZÜLMEYİN..! HELAL PARA ENİNDE SONUNDA SİZE DÖNER..!
helal paraysa merak etmd hiçbirşeh olmaz
Nasıl düşürdün kucağında hemde hey allahim
24 SAAT NASIL DİREKSİYON SALLIYORSUN ZİYA
Insallah bulan getirir ya uzuldum ordan burdan denklestir zorla toparla et snra dusur umarim haberini duyan vatandas geri getirir
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