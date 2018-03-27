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Samsun'da 'yok artık' dedirten hırsızlık! Maket trafik polis araçlarının tepe lambalarını çaldılar

YAŞAM HABERLERİ  | 27.03.2018 02:16 | Son Güncelleme

Samsun'da yol kenarlarına konulan maket trafik polis araçlarının tepe lambaları çalındı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi ile İlkadım ilçelerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Şehir İçi Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Ankara, Sinop ve Ordu yolları ile şehir içinde Atatürk Bulvarı ve Çevreyolu üzerlerine maket trafik polis araçları yerleştirildi.

Uzaktan bakınca gerçek sanılan maket trafik polis araçlarından Canik ilçesindeki ve İlkadım içesindeki 2 ayrı maket trafik polis aracının üzerine de geceleri gerçek polis aracı olduğu zannedilsin diye polis tepe lambası konuldu. Güneş paneli yerleştirilip gündükleri güneş ışığından dolan akü geceleri devreye girerek tepe lambasını yakıp gerçek polis aracı görünümü vermeye başladı.

Samsun’da maket trafik polis araçlarının tepe lambalarını çaldılar

Maket trafik polis araçları sürücüler tarafından gerçek polis aracı zannedilip hız sınırı aşmayıp trafik kurallarına uymaları sağlanırken, meydana gelen hırsızlık olayı şaşırttı.

Saat 22.00 sıralarında Canik ilçesi Atatürk Bulvarı Derbent mevkisindeki maket trafik polis aracının tepe lambasının çalındığı fark edildi. Ardından da İlkadım ilçesi Çevreyolu Badırlı Köprüsü yakınındaki maket trafik polis aracının da hem tepe lambasının hem de güneş panelinin çalındığı ortaya çıktı.

Samsun’da maket trafik polis araçlarının tepe lambalarını çaldılar

Olay yerine Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Olay yeri polisi maket polis aracı üzerinde inceleme yaptı ve hırsızlara ait parmak izin ve delil aradı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(İHA)

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Samsun maket trafik polisi aracı hırsızlık tepe lambası

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