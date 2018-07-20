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Samsun'da zihinsel engelli okulundaki öğrencisine cinsel istismarda bulunan öğretmen tutuklandı!

YAŞAM HABERLERİ  | 20.07.2018 17:06 | Son Güncelleme

Samsun'da bir öğretmen 12 yaşındaki kız öğrenciye tacizde bulunduğu iddiasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Samsun'da zihinsel engelli okulundaki öğrencisine cinsel istismarda bulunan öğretmen tutuklandı!

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, özel bir zihinsel engelli okula giden 12 yaşındaki kız çocuğunun ailesi aynı okulda öğretmen olan 55 yaşındaki B.A.'nın kızlarını öperek cinsel istismarda bulunduğunu iddia ederek şikayette bulundu.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan öğretmen B.A., hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Şahıs, 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcıya ifade veren B.A., tutuklanması talebiyle sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. (İHA)

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