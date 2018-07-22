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Samsun'daki Go-Kart faciasında dehşeti yaşayan Nurjemal Annalyyev: Eğlenmek için gittim, canımdan olacaktım

YAŞAM HABERLERİ  | 22.07.2018 08:37 | Son Güncelleme

Samsun'da, Go-Kart aracına saçlarını kaptırarak feci şekilde yaralanan 22 yaşındaki Nurjemal Annalyyev, “Hayatımda ilk kez bindim, ölümden döndüm. ‘Saçlarını topla’ diye uyaran kimse olmadı. Şikâyetçi olacağım” diye konuştu.

Samsun'daki Go-Kart faciasında dehşeti yaşayan Nurjemal Annalyyev: Eğlenmek için gittim, canımdan olacaktım

Samsun'un İlkadım ilçesindeki Batı Park'ta bulunan Go-Kart pistinde önceki gün meydana gelen kazada yaralanan Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi 22 yaşındaki Türkmenistan uyruklu Nurjemal Annalyyev'in tedavisi sürüyor. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde tedavi gören genç kız o korkunç anları ve yaşadığı dehşeti anlattı.

'KAFAMDAN BİRŞEYLER KOPTU'

Sabah Gazetesi'nden Murat Alhan'ın haberine göre; Sahilde arkadaşlarıyla gezerken, gokart pistinin önünden geçtiklerini söyleyen Annalyyev, "Hayatımda ilk kez bindim. Daha önce bir çok kez gördüm ama hiç binmemiştim. Arkadaşlarla binelim dedik. Ben de bilet aldım ve sıramı bekledim. Bana sıra geldiğinde, beni kimse uyarmadı. Saçlarım uzun olduğu için oradaki görevliler bana bununla ilgili uyarılarda bulunmadı. İkinci turdu galiba. Bir anda saçlarım tekere dolandı ve kendimi yerde buldum. Biraz sürüklendim. Kafamdan bir şeyler koptu. Ben saçlarım koptu sandım. Ama elimi başıma koyduğumda, sıcaklık hissettim. Derimi tutuyordum ve ellerim bir anda kanla doldu" diye konuştu.

'PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ"

Birkaç adım attıktan sonra yere yığıldığını söyleyen genç kız, "Hastaneye kaldırmışlar. Saçlarımla derim birlikte kopmuş. Uzun bir ameliyat geçirmişim. Deriyi yerine diktiler ama saçlarım olacak mı bilmiyorum. Çok uzun ve dümdüz saçlarım vardı. Onları geri istiyorum. Eğlenmeye gittim canımdan oluyordum. Beni kimse uyarmadı, saçlarını topla demedi? Bu olayda ihmal var. Sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunacağım" dedi.

Kızkardeşi Nurjemal Annalyyev'in ölümden döndüğünü ve bu işte ihmal olduğunu söyleyen ağabeyi Yusuf Annalyyev, "Kardeşimin durumu ortada, hayatında ilk defa bindiği go-kart onu bizden alıyordu. Burada ihmaller zinciri var. Bu işin peşini bırakmayacağız" şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Samsun Go-kart Nurjemal Annalyyev

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
ihmal var evet senin ihmalin de var araç kazası yaptığında yolu, arabayı yapanı sana o arabayı yapanı mı suçlayacaksın.
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