Samsun'daki korkunç cinayet güvenlik kamerasına yansıdı!

Olay, Samsun'un Bafra ilçesi Sebze ve Meyve Halinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Suriyeli işçilerin başı olduğu ileri sürülen Arif Özmen, hale gelen silahlı bir kişinin saldırısına uğradı.
Silahlı saldırgan ateş ettiği Arif Özmen'i vurup yere düşürünce ateş etmesini sürdürdü. Olay yerinde bulunanların üzerine de ateş açan silahlı saldırgan kaçtı.
Olayda ağır yaralanan Arif Özmen, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Arif Özmen yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Silahlı saldırı anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Ölen Arif Özmen'in Bafra'nın Türbe Mahallesi'nde ikamet ettiği, 3 çocuk babası olduğu ve Suriyeli bir kadın ile de ikinci evlilik yaptığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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