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Samsun Gençlik Festivali için geri sayım

YAŞAM HABERLERİ  | 11.06.2018 13:06 | Son Güncelleme

SAMSUN’da geçtiğimiz yıl ilki gerçekleştirilen Samsun Gençlik Festivali, bu sene 20-23 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek.

Samsun Gençlik Festivali için geri sayım

Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA) - SAMSUN’da geçtiğimiz yıl ilki gerçekleştirilen Samsun Gençlik Festivali, bu sene 20-23 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek.

Umut Kuzey’in öncülüğünde Milyon Yapım organizasyonu ile Sheraton Grand Beach’te gerçekleştirilecek festivalde Teoman, Duman, Athena, Şebnem Ferah, Selda Bağcan & Boom Pam, Pentagram ve Hayko Cepkin’in de aralarında olduğu 28 sanatçı sahne alacak.

4 gün sürecek ve katılımcılara kamp imkânının da sunulacağı festivalin programı ve sahne alacak sanatçılar şöyle:

-20 Haziran Çarşamba-

Teoman

Pentagram

Pinhani

Ezhel

Kurtalan Ekspres

Can Gox

Gündoğarken

-21 Haziran Perşembe-

Duman

Hayko Cepkin

Cem Adrian

Pamela

Pera

Sena Şener

What da Funk

-22 Haziran Cuma-

Athena

Selda Bağcan & Boom Pam

Moğollar

Adamlar

Niyazi Koyuncu

Gülçin Ergül

YÖKŞ

-23 Haziran Cumartesi-

Şebnem Ferah

maNga

Sagopa Kajmer

Umut Kuzey

Yüzyüzeyken Konuşuruz

Samida

Çamur

Samsun Gençlik Festivali için geri sayımSamsun Gençlik Festivali için geri sayımSamsun Gençlik Festivali için geri sayım

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