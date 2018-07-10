Samsun merkezli FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

SAMSUN, (DHA)- SAMSUN merkezli 5 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, 6 kişi gözaltına alındı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Samsun merkezli İstanbul, Ankara, Manisa ve İzmir'de eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda, örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandığı iddiasıyla ozel sektör ve kapatilan kurum çalışanı 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital verilere el koyuldu. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüklerine götürüldü.
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