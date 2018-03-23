Samsun merkezli FETÖ operasyonu: 7 gözaltı

Samsun merkezli düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Samsun merkezli Salıpazarı ilçesi, Karıkkale ve Ordu’nun Ünye ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların kamudan ihraç edilmiş ve örgütün çeşitli kurumlarında görev yapan kişilerin olduğu, bazılarının ise ByLock kullandığının tespit edildiği öğrenildi.

Soruşturma devam ediyor.