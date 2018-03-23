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Samsun merkezli FETÖ operasyonu: 7 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.03.2018 15:50 | Son Güncelleme

SAMSUN merkezli Kırıkkale ve Ordu'da düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, 7 kişi gözaltına alındı.

Samsun merkezli FETÖ operasyonu: 7 gözaltı

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN merkezli Kırıkkale ve Ordu'da düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, 7 kişi gözaltına alındı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Kırıkkale, Ordu ve Samsun'un ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandığı iddiasıyla aralarında meslekten ihraç edilen kamu görevlilerinin de olduğu 7 kişi, gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital verilere ise el konuldu. Sağlık kontrolünden geçirilen 7 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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