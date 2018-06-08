Samsun merkezli FETÖ operasyonu: 8 gözaltı

SAMSUN, (DHA) - SAMSUN merkezli 5 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, 8 kişi gözaltına alındı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Samsun merkezli İstanbul, Ankara, İzmir ve Rize'de eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda, örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandığı iddiasıyla 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital verilere ise el koyuldu. Sağlık kontrolünden geçirilen 8 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüklerine götürüldü.
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