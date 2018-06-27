Samsun merkezli FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

SAMSUN, (DHA)- SAMSUN merkezli 8 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, 9 kişi gözaltına alındı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Samsun merkezli İstanbul, Kocaeli, Trabzon, Bursa, Kayseri, Konya ve Ankara'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda, örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandığı iddiasıyla 9 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital verilere el koyuldu. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüklerine götürüldü.
Yatak odasındaki dolabında ölü bulundu!
Fatih Portakal'dan Mustafa Varank'a 3 gün sonra yanıt!
Ünlü müzisyen Metin Kor ibadet için gittiği kampta kayboldu!
Ülkücüler 2 hatası yüzünden Meral Akşener'e oy vermedi
Seçim kampanyası sosyal medyaya da bulaştı!
Erdoğan ve Bahçeli bugün görüşecek!
Transparan olayını fazla abartınca...
Bursa'da yolcu otobüsünde büyük skandal! 7 yaşındaki Efe bu hale geldi
İspanya'da 'korkunç' heykel restorasyonu
FT: Erdoğan'ın hayalleri piyasada ters tepti
MEB 2018 LGS sonuçlarının ardından özel liselerin kayıt takvimi açıklandı! İşte LGS için tercih süreci detayları!
LGS sonuçları ilan edildi, LGS sonuç sorgulama sayfası açıldı!