Samsun merkezli FETÖ operasyonunda 3 tutuklama

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN merkezli 9 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda, 'mahrem imamlar' ile ankesörlü telefonlar aracılığıyla irtibat kurdukları gerekçesiyle gözaltına alınan 15 askerden 1'i albay 3 kişi tutuklandı.

Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 8 Mayıs günü, Samsun, Mersin, Malatya, İstanbul, Tokat, Tunceli, Rize, Gaziantep ve Van'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 1'i meslekten ihraç edilen 15 asker yakalandı. Gözaltına alınan askerlerden albay Şenol A. ile astsubaylar Ömer K. ve Kadir B., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. 3 asker, çıkarıldığı mahkemece 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklandı.

Öte yandan 2 gün önce adliyeye sevk edilen 9 kişiden 6’sı tutuklanırken, 3'ü de mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 1 rütbeli askerin ise emniyette işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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