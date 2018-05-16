HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Samsun merkezli FETÖ operasyonunda 3 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 16.05.2018 17:15 | Son Güncelleme

SAMSUN merkezli 9 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda, 'mahrem imamlar' ile ankesörlü telefonlar aracılığıyla irtibat kurdukları gerekçesiyle gözaltına alınan 15 askerden 1'i albay 3 kişi tutuklandı.

Samsun merkezli FETÖ operasyonunda 3 tutuklama

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN merkezli 9 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda, 'mahrem imamlar' ile ankesörlü telefonlar aracılığıyla irtibat kurdukları gerekçesiyle gözaltına alınan 15 askerden 1'i albay 3 kişi tutuklandı.
Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 8 Mayıs günü, Samsun, Mersin, Malatya, İstanbul, Tokat, Tunceli, Rize, Gaziantep ve Van'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 1'i meslekten ihraç edilen 15 asker yakalandı. Gözaltına alınan askerlerden albay Şenol A. ile astsubaylar Ömer K. ve Kadir B., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. 3 asker, çıkarıldığı mahkemece 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklandı.
Öte yandan 2 gün önce adliyeye sevk edilen 9 kişiden 6’sı tutuklanırken, 3'ü de mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 1 rütbeli askerin ise emniyette işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

Samsun merkezli FETÖ operasyonunda 3 tutuklamaSamsun merkezli FETÖ operasyonunda 3 tutuklama

PARTNERÜvey kızkardeşi skandalı patlattı! Babası utancından...Üvey kızkardeşi skandalı patlattı! Babası utancından...
Şarampole yuvarlanan işçi servisi ağaca çarptı: 7 yaralıŞarampole yuvarlanan işçi servisi ağaca çarptı: 7 yaralı
İnşaat bekçisinin ölü bulunduğu evden 4,5 ay sonra bir ceset daha çıktıİnşaat bekçisinin ölü bulunduğu evden 4,5 ay sonra bir ceset daha çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Meryem Uzerli'ye Cannes şoku! Kimse oralı olmadı

Meryem Uzerli'ye Cannes şoku! Kimse oralı olmadı

Müdürden aracını durduran polislere: Sen kim oluyorsun lan

Müdürden aracını durduran polislere: Sen kim oluyorsun lan

CHP'de sıcak gelişmeler! Kemal Kılıçdaroğlu yerini Kani Beko'ya veriyor

CHP'de sıcak gelişmeler! Kemal Kılıçdaroğlu yerini Kani Beko'ya veriyor

Son dakika: Salih Mirzabeyoğlu hayatını kaybetti

Son dakika: Salih Mirzabeyoğlu hayatını kaybetti

Merkez doları zirveden aldı

Merkez doları zirveden aldı

BM'de büyük skandal! Toplantıyı terk etti

BM'de büyük skandal! Toplantıyı terk etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Elazığ'da genç kızlar cadde ortasında birbirlerine girdi! İşte o anlar!

Elazığ'da genç kızlar cadde ortasında birbirlerine girdi! İşte o anlar!

İzmir'de tecavüze uğrayıp canice yakılan Sibel Çelik'in katil zanlısı halen kayıp!

İzmir'de tecavüze uğrayıp canice yakılan Sibel Çelik'in katil zanlısı halen kayıp!

E-5 Karayolu'nda trafik magandası dehşeti! Bu görüntüye tepki yağıyor

E-5 Karayolu'nda trafik magandası dehşeti! Bu görüntüye tepki yağıyor

'Eski sevgilim köpeğimi vermiyor' diye mahkemeye koştu

'Eski sevgilim köpeğimi vermiyor' diye mahkemeye koştu

56 bin lirasını bankta unutmuştu! Alanlara seslendi

56 bin lirasını bankta unutmuştu! Alanlara seslendi

İstanbul'da zehir tüccarlarına operasyon! Ölüm patroniçesi tutuklandı

İstanbul'da zehir tüccarlarına operasyon! Ölüm patroniçesi tutuklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.