Samsun merkezli kaçak sigara operasyonunda 6 kişi adliyede (2)

ŞÜPHELİLER SERBEST

Samsun ve Trabzon'da eş zamanlı düzenlenen gümrük kaçağı sigara operasyonunda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 1'i serbest, diğer 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

