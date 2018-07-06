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Samsun merkezli kaçak sigara operasyonunda 6 kişi adliyede (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 06.07.2018 18:39 | Son Güncelleme

ŞÜPHELİLER SERBEST Samsun ve Trabzon'da eş zamanlı düzenlenen gümrük kaçağı sigara operasyonunda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 1'i serbest, diğer 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ŞÜPHELİLER SERBEST
Samsun ve Trabzon'da eş zamanlı düzenlenen gümrük kaçağı sigara operasyonunda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 1'i serbest, diğer 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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