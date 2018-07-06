Samsun merkezli uyuşturucu operasyonunda 18 tutuklama

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN merkezli 3 ilde sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 30 şüpheliden 18'i, tutuklandı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Samsun merkezli Çarşamba ilçesi ile Giresun ve Amasya'da sokak satıcılarına yönelik 29 Haziran günü operasyon düzenledi. 65 ekip, 235 personelin görev aldığı operasyonda, 2 de narkotik köpeği kullanıldı. Eş zamanlı baskınlarda 30 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda 35 gram bonzai, 1526 ecstasy hap, 4 bin 825 kapsül uyuşturucu özelliği bulunan hap, 75 gram esrar, 7,65 milimetre çaplı 2 ruhsatsız tabanca, 34 mermi, 2 ruhsatsız pompalı tüfek, 27 kartuş, uyuşturucu kullanma aparatı, 1 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler, dün adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 18'i tutuklandı, 12 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
FOTOĞRAFLI
Muharrem İnce'den Erdoğan'a flaş çağrı
AK Parti'den flaş yeni kabine açıklaması: Eski bakan ve eski vekillerden olabilir
İğrençliğin böylesi! Avukata kadın iç çamaşırı giydirip, o görüntülerle şantaj yaptılar
Şaşırtan olay! Cinsel organına USB kablosu sıkıştı
Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili dikkat çeken iddia! Baro açıkladı
Aynı anda idare edip paralarını aldığı üç kadından adama meydan dayağı
Tatil planı yapanlar bu tuzağa düşmeyin!
Kimse ondan gözünü alamadı
Gaziantep'te tehlikeli gerginlik! Cinsel istismar iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı
Isparta'da korkunç olay! 15 yaşındaki kız evde intihar etti
Müge Anlı’ya haber verin: NASA’nın uzay aracı kayboldu!
Okuyucu Yorumları 0 yorum