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Samsun merkezli uyuşturucu operasyonunda 19 tutuklama (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 06.07.2018 17:43 | Son Güncelleme

TUTUKLU SAYISI 19 OLDU Samsun merkezli 3 ilde sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 30 şüpheliden 18'i, tutuklandı.

Samsun merkezli uyuşturucu operasyonunda 19 tutuklama (2)

TUTUKLU SAYISI 19 OLDU
Samsun merkezli 3 ilde sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 30 şüpheliden 18'i, tutuklandı. İstanbul'dan getirilerek bugün adliyeye sevk edilen şüpheli Burhan U., çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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