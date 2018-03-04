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Samsun polisinin acı günü

YAŞAM HABERLERİ  | 04.03.2018 19:16 | Son Güncelleme

Samsun’da zatürre hastalığına yakalanan polis memuru, tedavi altına alındığı hastanede çoklu organ yetmezliğinden hayatını kaybetti.Samsun Emniyet Müdürlüğü Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan polis memuru 46 yaşındaki Mustafa Yılmaz, zatürre hastalığı sonucu Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alındı.

Samsun’da zatürre hastalığına yakalanan polis memuru, tedavi altına alındığı hastanede çoklu organ yetmezliğinden hayatını kaybetti.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan polis memuru 46 yaşındaki Mustafa Yılmaz, zatürre hastalığı sonucu Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alındı. Polis memuru Mustafa Yılmaz yapılan müdahaleye rağmen çoklu organ yetmezliği sonucu bugün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 11 yıldır Samsun’da görev yapan polis memuru Mustafa Yılmaz için yarın saat 10.00’da Samsun Emniyet Müdürlüğü önünde tören düzenleneceği, törenin ardından memleketi Giresun’un Keşap ilçesi Yoliçi Mahallesi’nde gönderileceği ve ikindi namazını müteakip cenaze namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verileceği öğrenildi.

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