Samsun'un İlkadım ilçesinde 'yok artık' dedirten olay! 2 lira için değer miydi?

Olay, İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi'ndeki internet kafede meydana geldi. İddiaya göre, Zafer Tuğrap S. (19); kafede karşılaştığı Erdost Servet Demir ile kardeşi Candost Aziz Demir'den 2 lira istedi. Kardeşler para vermeyince taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Zafer Tuğrap S.; ağabey ve kardeşini darbettiği sırada kavgaya arkadaşı E.G. (17) de karıştı. E.G., 2 kardeşi bıçaklayıp kaçtı.
Yaralanan Erdost Servet Demir ile kardeşi Candost Aziz Demir, olay yerine çağrılan ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Polis, kaçan E.G. ile arkadaşı Zafer Tuğrap S.'yi yakalayıp, gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, mahkemece tutuklandı.
DHA
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