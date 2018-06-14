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Samsun ve Antalya'da 24 bin 304 kapsul uyuşturucu hap ele geçirildi (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 14.06.2018 15:53 | Son Güncelleme

TUTUKLANDILAR Samsun'da düzenlenen operasyonda uyuşturucu etkisi olduğu belirtilen haplarla yakalanan 3 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Samsun ve Antalya'da 24 bin 304 kapsul uyuşturucu hap ele geçirildi (2)

TUTUKLANDILAR
Samsun'da düzenlenen operasyonda uyuşturucu etkisi olduğu belirtilen haplarla yakalanan 3 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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