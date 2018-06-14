HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Samsun ve Antalya'da 24 bin 304 kapsul uyuşturucu hap ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 14.06.2018 13:12 | Son Güncelleme

SAMSUN'da polisin düzenlediği operasyonda, 24 bin 304 kapsul uyuşturucu etkisi olduğu belirtilen hap ele geçirildi.

Samsun ve Antalya'da 24 bin 304 kapsul uyuşturucu hap ele geçirildi

SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da polisin düzenlediği operasyonda, 24 bin 304 kapsul uyuşturucu etkisi olduğu belirtilen hap ele geçirildi.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Antalya'dan Samsun'a kargo ile yüklü miktarda uyuşturucu etkisi yaptığı belirtilen hap gönderileceğini belirledi. Hapların kentte piyasaya sürüleceği bilgisine ulaşan ekipler, Antalya'dan gelen kargoya el koydu. Yapılan aramada, koliler içerisinde 11 bin 200 hap ele geçirildi. Hapları almaya gelen 3 şüpheli, gözaltına alındı.
Hapları kargoyla gönderen şüpheli de Antalya Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonla bu kentte yakalandı. Antalya'da bir adrese düzenlenen operasyonda ise 13 bin 104 kapsül daha hap ele geçirildi.
Şüphelilerin sorgularının sürdüğü bildirildi.

FOTOĞRAFLI

Samsun ve Antalya'da 24 bin 304 kapsul uyuşturucu hap ele geçirildi

PARTNERÜnlü isimler bayramda nerede sahne alacak?Ünlü isimler bayramda nerede sahne alacak?
Bursa'da bayram öncesi sıkı denetimBursa'da bayram öncesi sıkı denetim
Emniyet şeridinde duran tankere çarptı: 2 ölüEmniyet şeridinde duran tankere çarptı: 2 ölü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Üç erkek, bir kadın evde alem yaptılar! Yaşananları vicdan azabından annesine anlatınca her şey ortaya çıktı

Üç erkek, bir kadın evde alem yaptılar! Yaşananları vicdan azabından annesine anlatınca her şey ortaya çıktı

Resmi Gazete'de yayımlandı! İbrahim Kalın'a sürpriz atama

Resmi Gazete'de yayımlandı! İbrahim Kalın'a sürpriz atama

İbrahim Tatlıses'in ismi üst geçide verildi

İbrahim Tatlıses'in ismi üst geçide verildi

Kendi çok iddialı: Sevişelim mi? Dövüşelim mi?

Kendi çok iddialı: Sevişelim mi? Dövüşelim mi?

24 Haziran seçimleri öncesi şok etkisi yaratacak anket sonucu!

24 Haziran seçimleri öncesi şok etkisi yaratacak anket sonucu!

Selahattin Demirtaş'tan Erdoğan'a adaylık yanıtı!

Selahattin Demirtaş'tan Erdoğan'a adaylık yanıtı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yürekleri kahreden haber! Kahramanmaraş sel can aldı

Yürekleri kahreden haber! Kahramanmaraş sel can aldı

Tekirdağ'da esrarengiz olay! Mahalleli sokağa döküldü

Tekirdağ'da esrarengiz olay! Mahalleli sokağa döküldü

Lüks villayı içki imalathanesine çevirmişler

Lüks villayı içki imalathanesine çevirmişler

Kahramanmaraş'ta sel can aldı: 3 ölü

Kahramanmaraş'ta sel can aldı: 3 ölü

Üç erkek, bir kadın evde alem yaptılar! Yaşananları vicdan azabından annesine anlatınca her şey ortaya çıktı

Üç erkek, bir kadın evde alem yaptılar! Yaşananları vicdan azabından annesine anlatınca her şey ortaya çıktı

Vicdansızlar! Safiye teyzeye bunu yaptılar!

Vicdansızlar! Safiye teyzeye bunu yaptılar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.