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Samsun ve Ordu'da fuhuş operasyonu: 15 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.04.2018 14:07 | Son Güncelleme

SAMSUN ilçeleri ile Ordu ve Ünye ilçesinde polis tarafından düzenlenen fuhuş operasyonunda, fuhşa aracılık yaptığı iddia edilen emekli imam ile 10'u kadın, toplam 15 kişi gözaltına aldı.

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN ilçeleri ile Ordu ve Ünye ilçesinde polis tarafından düzenlenen fuhuş operasyonunda, fuhşa aracılık yaptığı iddia edilen emekli imam ile 10'u kadın, toplam 15 kişi gözaltına aldı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Samsun'un ilçeleri ile Ordu ve Ünye'de eş zamanlı fuhuş operasyonu düzenledi. 14 ekip ve 41 polis ile düzenlenen 'Roko' adlı operasyonda, fuhşa aracılık yaptıkları iddia edilen emekli imam Abdulmutalip V., Emre M., Selami S., Ramadan Ş. ve Melek E. ile Azerbaycan ve Gürcistan uyruklu 10 kadın gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler ifadeleri alınmak üzere Samsun İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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